ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني. وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأحداث وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.



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