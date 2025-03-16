صربيا في الشارع.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بلغراد: تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع المركزية للعاصمة الصربية بلغراد يوم السبت من جميع الجهات، حاملين المظلات واللافتات، في سيلٍ شبه متواصل.

لقد تحدوا الأمطار الغزيرة التي خيمت على المدينة، ليشاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة وضد الفساد، وهي مظاهرات تتزايد منذ أشهر، وتهدد الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش.

وقال دينكو جروهونجيتش، أستاذ جامعي من نوفي ساد وأحد أوائل المؤيدين للاحتجاجات، لصحيفة بوليتيكو: "لقد غير الخوف موقفه في صربيا".

قال غرونيتش: "أثبتت الاحتجاجات أن المواطنين العاديين لم يعودوا خائفين. والآن يرون الخوف في عيون الحكومة".

بدأت الاحتجاجات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد أن انهار سقف محطة السكة الحديد الرئيسية في نوفي ساد، مركز المنطقة الشمالية الخصبة في صربيا، فوق المارة غير المنتبهين، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الفور.

وكان من بين الضحايا طفلان صغيران تتراوح أعمارهما بين 9 و5 سنوات. وتوفي ضحية أخرى في وقت لاحق متأثرا بجراحه، بينما خضع العديد من الآخرين لعمليات بتر.

البداية وقفات احتجاجية ثم مظاهرات ضخمة

لقد بدأت كوقفات احتجاجية لمدة 15 دقيقة - دقيقة واحدة لكل روح ضائعة - ثم تحولت إلى أكبر حركة احتجاج في تاريخ صربيا الحديث ، حيث نمت المظاهرات بشكل أكبر مع سعي الحكومة جاهدة لإنكار المسؤولية على الرغم من الأدلة التي تربط الانهيار بالتجديدات الأخيرة في محطة السكك الحديدية.

وقال جروهونيتش: "في حين كان الناس على دراية بالفساد والجريمة في الحكومة من قبل، فإن حقيقة أن الفساد يمكن أن يؤدي إلى قتلنا بشكل عشوائي هي التي أدت إلى ذلك".

في أواخر العام الماضي، بدأ طلاب الجامعات والمدارس الثانوية مقاطعة الدروس احتجاجًا. علّقت كليات بأكملها المحاضرات، معلنةً إياها "محتلة" مع سكن الطلاب في الحرم الجامعي.

على إحدى منصات ساحة سلافيا يوم السبت، حشد متظاهرٌ لم يُكشف عن اسمه - في إطار نهج الحركة المُتعمد بلا قيادة - الحشود بهتاف: "انظروا كم منا هنا! صوتكم مُهم! لنُوقظ صربيا معًا!".

كانت مظاهرات يوم السبت سلمية في معظمها، لكن الشرطة ألقت القبض على رجل صدم سيارته المتظاهرين في إحدى ضواحي بلغراد، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس .

عائلات بأكملها في الشارع من أجل صربيا

ساد التفاؤل والشعور العميق بالهوية الجماعية أجواء بلغراد يوم السبت، حيث وصلت عائلات بأكملها - بعضها سيرًا على الأقدام - من أكثر من اثنتي عشرة مدينة وبلدة، وهم يعرضون بفخر أقدامهم المتصلبة كعلامة على العزم.

في حين تعاملت الحكومة بحذر في البداية مع الاحتجاجات، متجنبةً القمع العلني أو الانتقادات اللاذعة، إلا أن سلسلة من المواجهات المتفرقة والهجمات على المتظاهرين على مدار الأشهر الأربعة الماضية زادت من حدة التوترات . ويزعم المتظاهرون أن هذه التصعيدات كانت بتحريض من محرضين ملثمين.

وقد قدم عدد من الوزراء من الحزب التقدمي الصربي الحاكم، إلى جانب رئيس الوزراء ميلوش فوسيفيتش، استقالاتهم ردًا على الأحداث، لكنهم اتهموا أيضًا المتظاهرين بالتخطيط للإطاحة بالحكومة.

اتهمت رئيسة البرلمان ورئيسة الوزراء السابقة آنا برنابيتش الطلاب والأساتذة المحتجين في بلغراد "بالتحريض على انقلاب وحرب أهلية في جمهورية صربيا"، وذلك في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

خطأ مهني وليس فساداً

صرح الرئيس فوتشيك بأن المسؤولين عن انهيار المظلة في نوفي ساد "سيُسجنون"، وأن سقوطها يعود على الأرجح إلى "خطأ مهني" وليس فسادًا. لكنه شبّه المتظاهرين أيضًا بـ"ثورة ملونة" ممولة من منظمات غير حكومية دولية، بل وحكومات أجنبية - وهو شعورٌ غالبًا ما تردده شخصياتٌ مثل فيكتور أوربان في المجر وروبرت فيكو في سلوفاكيا، اللذين واجها احتجاجاتٍ حاشدة مماثلة مؤخرًا.

استولى طلاب مؤيدون للحكومة على المكان الأكثر رغبة في بلغراد - الحديقة الرئيسية الواقعة بين مبنى البرلمان والرئاسة - تحت شعار "الطلاب يريدون الدراسة".

لقد ناموا لأسابيع في خيام، وكان وجودهم تحت حراسة مشددة من قبل صفوف من رجال الدرك المسلحين، ومحاطين بأسوار مكافحة الشغب والجرارات، وهذا الأخير هو في ظاهره إشارة رمزية إلى فكرة أنهم أيضا يمثلون الناس العاديين.