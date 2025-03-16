شكرا لقرائتكم خبر عن "مأساة أب" تكشف كوارث الزواج فى منزل أهل الزوجة.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، النتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مأساة أب.. تكشف كوارث الزواج في منزل أهل الزوجة"، استعرض خلاله أزمة يقع فيها الشباب المقبلين على الزواج بالموافقة على الزواج في منزل أهلية الزوجة حتى لو كان بعقد إيجار موثق، فأثناء نشوب خلاف بينهما يصعب معه الحل، تُقيم الزوجة حينها على الزوج قضية تبديد قايمة منقولات، على الرغم من أن القائمة تكون في حوزتها بمنزل أهلها، ويتم الحكم فيها بحبس الزوج، رغم تحرير الزوج محضر إثبات حالة بأن القائمة معها في شقتها ببيت أهلها.

وإليكم التفاصيل كاملة:

مأساة "أب".. تكشف كوارث الزواج في منزل أهل الزوجة.. نشبت الخلافات مع زوجته فأقامت ضده قضية تبديد منقولات زوجية.. وحرر محضر إثبات حالة بأن القائمة معها في شقتها ببيت أهلها.. والقضاء يُدينه بالحبس سنة





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