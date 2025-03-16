جهود مستمرة للمفاوضات في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة

تتواصل الجهود الدولية لدفع المفاوضات نحو وقف دائم لإطلاق النار في غزة وسط تعثر المباحثات بسبب الشروط المتبادلة بين الأطراف المعنية. في المقابل، تواصل إسرائيل انتهاك الهدنة من خلال الغارات الجوية والحصار المشدد، مما يزيد من تعقيد المشهد الإنساني والسياسي في القطاع.

إفراج مشروط

أكدت حركة حماس أنها لن تطلق سراح المواطن الأمريكي - الإسرائيلي إيدان ألكسندر، المحتجز لديها، إلا إذا تم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أن هذا الاتفاق يمثل خطوة «استثنائية» لإعادة تثبيت الهدنة. كما طالبت الحركة بضرورة وقف إسرائيل عرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والانسحاب من الممر الحدودي مع مصر، وهو ما ترفضه تل أبيب بدعوى منع تهريب الأسلحة.

في حين لم تحرز المفاوضات التي تجرى في مصر تقدمًا ملموسًا حتى الآن، إذ تشترط حماس التزامًا واضحًا بوقف دائم لإطلاق النار، بينما تصر إسرائيل على التفاوض بشكل تدريجي، وهو ما يهدد بتعثر الاتفاق مجددًا.

الغارات الإسرائيلية

في تطور ميداني خطير، شنت إسرائيل غارتين جويتين على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة صحفيين فلسطينيين ومسعفون.

وأكد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين أن الصحفيين كانوا يوثقون عمليات توزيع المساعدات عندما استُهدفوا، بينما زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين كانوا يستخدمون طائرة مسيّرة، دون تقديم أدلة على ذلك.

من جهتها، وصفت حركة حماس هذا القصف بأنه «تصعيد خطير» يهدف إلى تقويض أي فرص لإنجاح المفاوضات حول الهدنة، مؤكدة أن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لإفشال أي جهود لوقف إطلاق النار.

عرقلة الجهود

في الوقت الذي تسعى فيه الأطراف الدولية للتوصل إلى تهدئة، تستمر إسرائيل في فرض حصار خانق على قطاع غزة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. فمنذ أسبوعين، منعت تل أبيب دخول الغذاء والوقود والمساعدات الأساسية، وهو ما أجبر بلدية رفح على تعليق ضخ المياه من عشرات الآبار بسبب نقص الوقود، وفقًا لرئيس البلدية أحمد الصوفي.

وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة عن اقتراح لتمديد وقف إطلاق النار أسابيع عدة، فإن إسرائيل لم تبدِ التزامًا واضحًا بتنفيذ الاتفاق، بل اتهمت حماس بطرح مطالب «غير عملية»، في إشارة إلى اشتراط الحركة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

أزمة متفاقمة

تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في تدمير مساحات واسعة من غزة، ونزوح معظم سكانها، الذين باتوا يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الدولية. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الضحايا الفلسطينيين تجاوز 48 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال، بينما تزعم إسرائيل أنها قتلت نحو 20 ألف مقاتل دون تقديم أدلة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل غياب أي التزام إسرائيلي حقيقي بتطبيق وقف إطلاق النار، مما يعكس استمرار الانتهاكات التي تهدد بفشل الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام، ووقف نزيف الدم في القطاع.

أبرز التداعيات الخطيرة للانتهاكات الإسرائيلية على غزة:

1. ارتفاع عدد الضحايا المدنيين: استمرار الغارات الجوية أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.

2. تفاقم الأزمة الإنسانية: نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد.

3. انهيار القطاع الصحي: المستشفيات تعاني نقص الأدوية والمعدات الطبية، مع تزايد أعداد الجرحى.

4. تدمير البنية التحتية: استهداف المنازل والمرافق العامة أدى إلى نزوح واسع للسكان.

5. تعطيل جهود وقف إطلاق النار: استمرار الانتهاكات يهدد بفشل المفاوضات ويزيد من تعقيد المشهد السياسي.

6. زيادة التوتر الإقليمي: التصعيد الإسرائيلي قد يدفع أطرافًا أخرى للتدخل، مما ينذر باتساع رقعة الصراع.

7. استهداف الصحفيين والمسعفين يعيق عمليات الإغاثة، ويحدّ من توثيق الجرائم والانتهاكات.

8. مخاطر انتشار الأوبئة: تدهور الخدمات الصحية والصرف الصحي يرفع خطر انتشار الأمراض بين النازحين.

9. تأجيج الغضب الشعبي: استمرار العدوان يزيد من نقمة الفلسطينيين ويعزز المقاومة.

10. تدمير فرص إعادة الإعمار: القصف المستمر يجعل أي جهود لإعادة إعمار غزة شبه مستحيلة على المدى القريب.