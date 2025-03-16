الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، السبت، إن من بين المواقع المستهدفة في الهجمات الأمريكية منازل قياديين حوثيين في العاصمة صنعاء.

وأشار مسؤول دفاعي أمريكي، إلى أن حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" في المنطقة وتقود الرد العسكري الأمريكي، موضحا أن إسقاط مسيرة أمريكية وتوعد الحوثيين بشن هجمات دفع لتجديد العمل العسكري الأمريكي.

وأكد مسؤولون دفاعيون أمريكيون، أن عسكريين بحثوا مع الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع الخيارات العسكرية ضد الحوثيين.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن، السبت، بسقوط 9 قتلى و9 جرحى في حصيلة أولية للغارات الأمريكية على العاصمة صنعاء.

وكانت وسائل الإعلام الحوثية أفادت، بأن 4 غارات استهدفت حي الجراف شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، السبت، إن القصف الأمريكي في اليمن يهدف أيضا إلى إرسال إشارة تحذير لإيران، مؤكدين أن استهداف ترسانة الحوثيين قد يستمر عدة أيام وقد يزداد نطاقه اعتمادا على ردهم.

وذكر مسؤولون أمريكيون، أن مسؤولين أمنيين يرغبون بحملة أقوى تفقد الحوثيين السيطرة على أجزاء من البلاد، موضحين أن الضربات نفذت بطائرات مقاتلة من حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" بالبحر الأحمر.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن المسؤولين في واشنطن والشرق الأوسط يترقبون هجوما مضادا من الحوثيين.

وأوضحت مصادر، أن الضربات التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اليمن استهدفت الرادارات والدفاعات الجوية وأنظمة الصواريخ والمسيرات، مشيرة إلى أن الضربات في اليمن تهدف لفتح ممرات الشحن الدولية بالبحر الأحمر التي عطلها الحوثيون.