سلمان للإغاثة يشارك في جلسة بالأمم المتحدة

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في جلسة رفيعة المستوى، عُقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة (CSW69)، بمشاركة صندوق العيش والمعيشة التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وسلط مركز الملك سلمان للإغاثة الضوء، خلال الجلسة، على جهوده العالمية في تمكين المرأة، فمنذ تأسيسه نفذ حتى الآن 1072 مشروعًا لدعم المرأة في 79 دولة بقيمة تجاوزت 723 مليون دولار أمريكي، مما أسهم في تحسين وضع الملايين من النساء. وشملت هذه المشاريع برامج التدريب المهني ودعم ريادة الأعمال للنساء اليمنيات، وبرامج الرعاية الصحية، مثل جراحة التوليد وأمراض النساء في دول عدة، بالإضافة إلى مبادرات مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال حملات التوعية وبرامج دعم الناجيات.

وبشكل إجمالي، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة منذ تأسيسه 3361 مشروعًا إغاثيًا وإنسانيًا في 106 دول حول العالم، بقيمة إجمالية تجاوزت 7 مليارات دولار.