رئيس الوزراء الكندي الجديد يبدأ الاثنين أول زيارة خارجية

ابوظبي - سيف اليزيد - يبدأ رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، الاثنين، أول زيارة له إلى الخارج بعد أن تسلم مهامه أمس الجمعة.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي كارني في قصر الإليزيه الاثنين على غداء عمل.

وقال الإليزيه إن ماكرون وكارني الأزمة في "أوكرانيا والأزمات الدولية والمشاريع التي تصب في صلب الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

تولى محافظ البنك المركزي السابق مارك كارني منصبه، أمس الجمعة، خلفا لجاستن ترودو، في خضم توترات بين كندا والولايات المتحدة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن كارني وماكرون "سيناقشان أيضا قضايا دولية كبرى لا سيما في ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي سيعقد في مدينة نيس (الفرنسية) في الفترة الممتدة من 8 يونيو إلى 13 منه".

يعتزم كارني أيضا زيارة بريطانيا، خلال أيام، لمناقشة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة في ظل قرارات وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبحث إنهاء الأزمة الأوكرانية.