شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 100 طائرة مسيرة.. استمرار الضربات الجوية بين روسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

أخبار متعلقة أمريكا.. مقتل 14 شخصًا وإصابة العشرات في عواصف عنيفة "التعاون الإسلامي" ترحب بترسيم الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

إطلاق النار في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - تبادلت روسيا وأوكرانيا ضربات جوية مكثفة، إذ أبلغ كلا الجانبين، اليوم السبت، عن أكثر من 100 طائرة مسيرة معادية فوق أراضيهما.وتأتي هذه الهجمات بعد أقل من 24 ساعة من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لمناقشة تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في الحرب مع أوكرانيا.وقال بوتين إنه يدعم الهدنة من حيث المبدأ، لكنه حدد عددا من التفاصيل التي تحتاج إلى توضيح قبل التوصل إلى اتفاق.وأيدت كييف بالفعل اقتراح الهدنة، رغم أن مسؤولين أوكرانيين أعربوا علنا عن شكوكهم بشأن التزام موسكو بهذا الاتفاق.وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعم أوكرانيا لمقترح وقف إطلاق النار الكامل لمدة 30 يومًا لمناقشة خطة سلام طويلة الأمد، لكنه حذر من أن روسيا ستحاول عرقلة المحادثات بفرض شروط وتحفظات.ودعا ستارمر الحلفاء إلى مواصلة الضغط على بوتين لدعم وقف إطلاق النار في أوكرانيا.وأشاد بأوكرانيا باعتبارها "طرف السلام"، مؤكدًا أن بوتين سيضطر عاجلا أم آجلا للجلوس إلى طاولة المفاوضات.