ترامب يبدأ معركة "الجحيم الحاسم" ضد الحوثيين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، أنه أصدر أوامر للجيش الأميركي بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

واتهم ترامب جماعة "أنصار الله" بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة".

جاء ذلك في بيان رسمي ألقاه ترامب حيث وصف رد إدارة سلفه جو بايدن على تهديدات الحوثيين بأنه "ضعيف بشكل مثير للشفقة"، مما سمح للحوثيين بمواصلة هجماتهم دون رادع.

وأشار ترامب إلى أن السفن التجارية الأمريكية لم تتمكن من الإبحار بأمان عبر الممرات المائية الحيوية مثل قناة السويس والبحر الأحمر وخليج عدن لأكثر من عام، مؤكدا أن السفينة الحربية الأمريكية الأخيرة التي حاولت عبور البحر الأحمر تعرضت لأكثر من 12 هجوما من قبل الحوثيين قبل 4 أشهر.

كما ألقى باللوم على إيران في تمويل ودعم الحوثيين، مشيرا إلى أنهم استخدموا صواريخ لاستهداف الطائرات الأميركية وقوات الحلفاء، مما تسبب في خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات وتعريض الأرواح البريئة للخطر.

استخدام القوة الساحقة

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تتهاون في الرد على هجمات الحوثيين، قائلا: "سنستخدم قوة ساحقة وقاتلة لتحقيق أهدافنا".

وأضاف أن "الحوثيين تسببوا في شل حركة الشحن في أحد أهم الممرات المائية العالمية، مما أثر سلبا على التجارة الدولية وانتهاك مبدأ حرية الملاحة الذي تعتمد عليه الاقتصادات العالمية".

معركة "الجيحم الحاسم"

وكشف ترامب عن أن القوات الاميركية بدأت بالفعل في تنفيذ هجمات جوية مكثفة على قواعد الحوثيين وقادتهم ودفاعاتهم الصاروخية، بهدف حماية السفن الأمريكية والأصول الجوية والبحرية، واستعادة حرية الملاحة في المنطقة.

وأرسل تحذيرا صارما إلى الحوثيين قال فيه: "لقد انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم بدء من اليوم. إذا لم تفعلوا ذلك، فسنلقي عليكم الجحيم بشكل غير مسبوق".

كما وجه ترامب رسالة إلى إيران، قائلا: "يجب أن يتوقف دعمكم للإرهابيين الحوثيين على الفور. لا تهددوا الشعب الأمريكي أو رئيسه، الذي حصل على واحدة من أكبر الولايات في التاريخ الرئاسي، أو تعرقلوا حرية الملاحة العالمية. إذا فعلتم ذلك، فاحذروا، لأن أمريكا ستحاسبكم، ولن نكون لطفاء معكم".

جاء ذلك على خلفية إعلان الحوثيين عن استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد السفن الاسرائيلية في البحر الأحمر اعتبارا من الثلاثاء.

وكان الحوثيون قد علقوا عملياتهم لاستهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي.

وقالت شبكة RT الروسية إن 3 إنفجارات قوية حدثت شمال صنعاء السبت،

يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي، أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر في جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بأن الولايات المتحدة وجهت ضربة لمواقع على الأراضي اليمنية لأول مرة منذ يناير الماضي.

وأشار المصدر لـ"تاس" إلى أن طائرات أمريكية قصفت مواقع عسكرية للحوثيين في محافظة الحديدة، موضحا أن الضربة استهدفت مستودعات للأسلحة ومعدات لتوجيه الطائرات المسيرة في القاعدة البحرية في الكثيب بالقرب من ميناء الحديدة.

وأضاف المصدر أنه لم ترد أي معلومات عن سقوط قتلى أو مصابين بنتيجة الضربة الأمريكية.

وكان الحوثيون قد علقوا عملياتهم لاستهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي.