الجيش الأميركي ينشر فيديو مقتل قيادي كبير من داعش

ابوظبي - سيف اليزيد - نشرت القيادة المركزية الأميركية مقطع فيديو قالت إنه يظهر اللحظة التي قتلت فيها غارة جوية أميركية الرجل الثاني في تنظيم داعش الإرهابي، قائد العمليات الدولية في التنظيم، وعنصرا آخر من داعش.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن القوات الأميركية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العراقية، قتلت قائد العمليات الدولية بتنظيم داعش المتطرف خلال "غارة جوية دقيقة"، بحسب شبكة (سي إن إن) التلفزيونية الأميركية.

ويعتبر أبو خديجة "أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم"، بحسب (سي إن إن).

وهزمت القوات العراقية، المدعومة من التحالف الدولي، تنظيم داعش المتشدد في أواخر عام 2017.

وينتشر نحو 2,500 جندي أميركي في العراق، في إطار التحالف الدولي، لتقديم المشورة والدعم للقوات العراقية في مواجهة الإرهاب.