شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: مصر وقفت حائط صد منيع ضد مخططات ترامب المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن إشادة صحيفة واشنطن بوست بالخطة العربية التي قدمتها مصر بشأن غزة هي انتصار سياسي كبير، يضاف إلى إنجازات الدبلوماسية المصرية في ملف القضية الفلسطينية، فقد وقفت حائط صد منيع ضد أطماع و مخططات ترامب غير الموزونة و المتطرفة، والتي استهدفت تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن التحركات الدبلوماسية المصرية التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اندلاع أزمة غزة في أكتوبر 2023، مكنت من الحفاظ على الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الإشادة الصادرة عن صحيفة تعد بمثابة لسان حال الإدارة الأمريكية، تعكس إدراك دوائر صنع القرار في واشنطن بأن الطرح المصري هو الخيار العملي والعقلاني الوحيد القابل للتطبيق على أرض الواقع.

وشدد البدري على أن هذه الإشادة تبرز الثقل السياسي الكبير لمصر، وتؤكد أن الرؤية المصرية تمثل حجر الأساس في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يعكس مكانة القاهرة كطرف رئيسي لا غنى عنه في معادلة السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن مصر، برؤيتها الثاقبة، استطاعت تحويل أزمة التهجير التي هددت أمن المنطقة إلى فرصة حقيقية لإقرار السلام العادل والشامل.

وأشار إلى أن الدعم العربي والإسلامي والأوروبي للخطة يعكس توافقا دوليا على أن القاهرة تمتلك رؤية متكاملة وواعية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على أن تجاهل الولايات المتحدة للطرح المصري لن يعرض فقط أمن غزة للخطر، بل سيشكل تهديدا مباشرا لنفوذ ومصالح واشنطن في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن القيادة المصرية قدمت نموذجا يحتذى به في التعامل مع الأزمات الإقليمية بمنطق المسؤولية والحكمة السياسية.