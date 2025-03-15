شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": الاغتيالات الإسرائيلية للصحفيين في غزة تصعييد خطير والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقليين الجدد أن قيام اسرائيل باغتيال مجموعه من الصحفيين أثناء تأدية عملهم في بيت لاهيا هو تصعيد جديد من جانب إسرائيل في الوقت التي تتطافر الجهود لإنفاذ المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة.



ومن جانبة اكد الدكتور هشام عناني، أن هذه الاغتيالات مع استمرار اسرائيل بغلق المعابر لليوم الرابع عشر، ومنع دخول المساعدات إلى غزة هو استمرار لانتهاك إسرائيل للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.



وأضاف عناني أن استمرار غلق المعابر مع قطع الكهرباء يزيد المعاناة، خاصة بعد عدم توفر مياه الشرب والسلع الأساسية.



وأكد دكتور حمدي بلاط أن الانباء المتواترة عن قيام إسرائيل بعمليات عسكرية في غزة واختراقات شبه يومية للاتفاق يؤكد على أن اسرائيل تحاول الالتفاف علي ما وقعت عليه في الاتفاق لتحقيق مكاسب سياسيه داخلية.