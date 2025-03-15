شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: خطة مصر لغزة أصبحت الخيار الوحيد وعلى واشنطن التعامل معها بجدية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إشادة صحيفة واشنطن بوست بالخطة المصرية لحل أزمة غزة دليل واضح على نجاح مصر في فرض رؤيتها كحل عملي وواقعي وتترجم قناعة دوائر صنع القرار الأمريكي، حيث تعد منبرا رئيسيا لانعكاس سياساتها، مشيرة إلى أن القاهرة استطاعت تحويل الأزمة إلى فرصة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضافت إسحق، أن الموقف المصري القوي منذ بداية الأزمة أحبط مخططات التهجير وكشف عدم واقعية بعض الطروحات التي حاولت تصفية القضية الفلسطينية، موضحة أن الدبلوماسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت مرة أخرى أنها الحصن المنيع لقضايا المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأشارت إلى أن الدعم العربي والإسلامي والأوروبي للخطة المصرية يعكس اقتناع العالم بأن رؤية القاهرة هي الحل الحقيقي للأزمة، مؤكدة أن تجاهل الولايات المتحدة لهذا الطرح قد يؤثر سلبا على نفوذها في الشرق الأوسط.

وشددت على أن مصر لديها رؤية واضحة لحماية الأمن القومي العربي، وأن الوقت قد حان لأن يتعامل الجميع بجدية مع المقترح المصري باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار.