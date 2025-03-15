لبنان - غارات إسرائيلية على منطقة الشعرة

القاهرة - كتب محمد نسيم - شنت مقاتلات حربية إسرائيلية ، مساء اليوم الخميس 13 مارس 2025 ، غارات جوية استهدفت سلسلة الجبال الشرقية بمنطقة الشعرة في البقاع بلبنان عند الحدود مع سوريا.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "سلسلة غارات معادية استهدفت جرود قوسايا ومحلة الشعرة – جنتا في السلسلة الشرقية".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه هاجم "بنى تحتية في موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية إستراتيجية لحزب الله في منطقة البقاع بلبنان".

وأشار إلى أنه سيواصل العمل من أجل إزالة كل تهديد على دولة إسرائيل؛ حسبما ورد في بيانه.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن "الحديث يدور عن موقع لحزب الله الذي سبق وأن تم قصفه مرات كثيرة في الأشهر الأخيرة، كانت أولها في بداية الحرب ومنذ ذلك الحين يتم قصفه من أجل مواصلة وتعزيز الأضرار التي لحقت به".

وفي وقت سابق الخميس، أفادت الوكالة اللبنانية بأن "مسيّرة معادية ألقت 3 قنابل صوتية في كفركلا".

و"تضامنا مع قطاع غزة بمواجهة حرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، تبادل "حزب الله" قصفا حدوديا مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حولته تل أبيب في 23 سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب مدمرة احتلت خلالها أراضي إضافية.

وارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 1038 خرقا لاتفاق وقف النار، ما خلّف 82 قتيلا و279 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي كما نص الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.

المصدر : وكالات