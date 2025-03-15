شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى صعيد مصر لدعم الأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

ينفذ التحالف الوطني للعمل الأهلي عدة مشاريع تنموية لصالح الأسر الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، وذلك في إطار سعيه لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المناطق.

وعانى الصعيد من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ويستهدف التحالف من خلال برامجه الإنسانية، تحسين الأوضاع المعيشية للسكان المحليين.

وتشمل المبادرات توزيع المساعدات المالية والعينية مثل المواد الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية الضرورية للمناطق النائية.

ويولي التحالف أهمية خاصة لدعم النساء والأطفال في هذه المناطق من خلال برامج تعليمية وتدريبية تساهم في تعزيز المهارات الحرفية، مما يساعد في توفير دخل مستدام للأسرة.

كما يركز التحالف على تقديم الدعم للأسر التي فقدت مصدر دخلها نتيجة الأزمات الصحية أو الاقتصادية. تعمل هذه المبادرات على الحد من الفقر وتعزيز التكافل الاجتماعي، وتحقيق تنمية شاملة في تلك المناطق التي تحتاج إلى دعم مستمر على كافة الأصعدة.