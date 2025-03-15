أجزاء كبيرة من كوبا ما تزال بدون كهرباء

ابوظبي - سيف اليزيد - ما تزال أجزاء كبيرة من كوبا بلا كهرباء، اليوم السبت، بعد انهيار شبكة الكهرباء في الجزيرة الليلة الماضية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 10 ملايين نسمة.

ومع شروق الشمس، قالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء "يو.إن.إي" إنها لا تولد سوى قدر ضئيل من الكهرباء، حوالي 225 ميجاوات، أو أقل من 10 بالمئة من إجمالي الطلب، وهو ما يكفي لتغطية بعض الخدمات الحيوية مثل المستشفيات وإمدادات المياه ومراكز إنتاج الغذاء.

وقال مسؤولون إنهم بدأوا عملية تشغيل محطات توليد الكهرباء التي يبلغ عمرها عقودا، لكنهم لم يحددوا جدولا زمنيا لاستعادة الخدمة.

توقفت شبكة الكهرباء في كوبا حوالي الساعة 0815 مساء بالتوقيت المحلي الجمعة (0015 بتوقيت جرينتش) بعد حدوث تماس كهربائي في مكون قديم ومتهالك من خط نقل في محطة فرعية في العاصمة هافانا، مما أدى بحسب مسؤولين في شركة الكهرباء الوطنية إلى بدء سلسلة من ردود الفعل التي أدت إلى توقف توليد الطاقة بالكامل في جميع أنحاء الجزيرة.