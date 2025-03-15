زيلينسكي يوجه نداء إلى حلفاء بلاده

ابوظبي - سيف اليزيد - أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء كييف الغربيين، اليوم السبت، بضرورة "تحديد موقف واضح بشأن الضمانات الأمنية"، بما يشمل إمكانية تمركز قوة عسكرية أجنبية على الأراضي الأوكرانية بدعم أميركي.

جاءت تعليقاته بعد أن أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لقاء عن بعد مع زعماء وحلفاء أوروبيين آخرين، بمن فيهم زيلينسكي، حيث قال ستارمر إن "تحالف الراغبين" سيساعد في تأمين أوكرانيا "على الأرض وفي البحر وفي السماء" في حالة التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس" مصحوبا بصورة له وهو يشارك في اللقاء عبر الاتصال المرئي "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل بشأن الوحدات التي ستشكل الأساس للقوات المسلحة المستقبلية لأوروبا".

وأضاف "سيكون السلام أكثر موثوقية بوجود قوات أوروبية على الأرض، وبوجود الجانب الأميركي كداعم".

كما دعا ستارمر إلى دعم أمني أميركي للمساعدة في ضمان سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا في الأزمة الدائرة منذ ثلاث سنوات.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، يوم الخميس، إنه يؤيد من حيث المبدأ اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار مع أوكرانيا لمدة 30 يوما. لكن بوتين أوضح أن روسيا ستواصل القتال حتى يتم استيفاء عدة شروط حاسمة.