استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم صحفي في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد خمسة فلسطينيين بينهم صحفي في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم نفّذته مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة شمال القطاع، أن مسيّرة حربية إسرائيلية استهدفت تجمعًا للفلسطينيين في مدينة بيت لاهيا، مما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم صحفي، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى207 شهداء، بالإضافة إلى تدمير كافة مقرات وسائل الإعلام وأجهزة البث فيها.

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