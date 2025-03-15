البحرين تطلق أول قمر اصطناعي لها في الفضاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت مملكة البحرين اليوم عن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي البحريني “المنذر” إلى مداره الفضائي، ليبدأ فريق الهيئة الوطنية البحرينية لعلوم الفضاء مهمته في مرحلة التشغيل الأولي واختبار الأنظمة الفضائية في المدار.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن القمر الاصطناعي البحريني “المنذر” وصل بنجاح إلى مداره الفضائي محمولًا على متن الصاروخ (فالكون 9) الذي انطلق في رحلته الفضائية ضمن مهمة (سبيس إكس 13 -ترانسبورتر)، من قاعدة فاندنبرج للقوات الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

يذكر أن مرحلة التشغيل الأولي للقمر الاصطناعي “المنذر” تتضمن اختبار الأنظمة الداخلية، والاتصال، ومعالجة البيانات، ودقة التحكم لضمان الجاهزية قبل الانتقال للتشغيل الطبيعي الذي يشمل التقاط وإرسال الصور واختبار خوارزميات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الفضائي.

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