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التحالف الوطنى يواصل جهوده فى توفير وجبات إفطار صائم بالقليوبية.. صور

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  • التحالف الوطنى يواصل جهوده فى توفير وجبات إفطار صائم بالقليوبية.. صور 1/8
  • التحالف الوطنى يواصل جهوده فى توفير وجبات إفطار صائم بالقليوبية.. صور 2/8
  • التحالف الوطنى يواصل جهوده فى توفير وجبات إفطار صائم بالقليوبية.. صور 3/8
  • التحالف الوطنى يواصل جهوده فى توفير وجبات إفطار صائم بالقليوبية.. صور 4/8
  • التحالف الوطنى يواصل جهوده فى توفير وجبات إفطار صائم بالقليوبية.. صور 5/8
  • التحالف الوطنى يواصل جهوده فى توفير وجبات إفطار صائم بالقليوبية.. صور 6/8
  • التحالف الوطنى يواصل جهوده فى توفير وجبات إفطار صائم بالقليوبية.. صور 7/8
  • التحالف الوطنى يواصل جهوده فى توفير وجبات إفطار صائم بالقليوبية.. صور 8/8

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

السبت، 15 مارس 2025 05:10 م

في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القليوبية على تقديم الدعم للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، في توفير وجبات إفطار صائم بمحافظة القليوبية.

شهد اليوم توزيع وجبات إفطار ساخنة على الصائمين من مختلف الفئات، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها التحالف خلال الشهر الكريم. وقد تميزت هذه المبادرة بالتعاون بين مطابخ مؤسسة مجاهد نصار والمتطوعين من أبناء المجتمع المحلي، الذين ساهموا في إعداد وتوزيع الوجبات بكل تفانٍ وإخلاص.

وعبّر المستفيدون عن امتنانهم وتقديرهم للتحالف الوطني على هذه المبادرة الإنسانية، التي تساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان.

وفي هذا الصدد، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على استمراره في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير الدعم للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

مطبخ الخير
مطبخ الخير

 

جانب من تجهيز الوجبات
جانب من تجهيز الوجبات

 

افطار صائم
افطار صائم

 

حملة افطار صائم
حملة افطار صائم

 

وجبات الصائمين
وجبات الصائمين

 

تجهيز الوجبات
تجهيز الوجبات

 

خلال تجهيز الوجبات
خلال تجهيز الوجبات

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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