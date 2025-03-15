شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهوده فى توفير وجبات إفطار صائم بالقليوبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة القليوبية على تقديم الدعم للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، في توفير وجبات إفطار صائم بمحافظة القليوبية.

شهد اليوم توزيع وجبات إفطار ساخنة على الصائمين من مختلف الفئات، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها التحالف خلال الشهر الكريم. وقد تميزت هذه المبادرة بالتعاون بين مطابخ مؤسسة مجاهد نصار والمتطوعين من أبناء المجتمع المحلي، الذين ساهموا في إعداد وتوزيع الوجبات بكل تفانٍ وإخلاص.

وعبّر المستفيدون عن امتنانهم وتقديرهم للتحالف الوطني على هذه المبادرة الإنسانية، التي تساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان.

وفي هذا الصدد، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على استمراره في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير الدعم للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.



مطبخ الخير



جانب من تجهيز الوجبات



افطار صائم



حملة افطار صائم



وجبات الصائمين



تجهيز الوجبات