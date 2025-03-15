شكرا لقرائتكم خبر عن خبير : مصر لا تدخر جهدا فى تقديم كل أشكال الدعم لغزة بالمحافل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد ربيع الديهي، الباحث في شئون العلاقات الدولية، إن مصر تظل ملتزمة بشكل قوي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بدور رئيسي في تعزيز وحدة الصف الفلسطيني من خلال الجهود المستمرة لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وأضاف الديهي أن القاهرة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي لفلسطين في المحافل الدولية، وتعمل بشكل دائم على الضغط في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية لتأمين حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأوضح الديهي أن مصر تواصل من خلال سياستها الخارجية التركيز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو ما يعكس التزامها الثابت بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وأكد أن تحركات مصر تسعى إلى تحقيق العدالة الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.



