شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني تُنظم أكبر مائدة إفطار في الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإقامة أكبر مائدة إفطار في محافظة الفيوم، وذلك في إطار احتفالاتها بالشهر الفضيل، حيث تُجرى التجهيزات على قدم وساق استعدادًا لاستقبال الصائمين في أجواء رمضانية مميزة.



ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها المؤسسة لدعم المجتمع المحلي وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، وتُعد هذه المائدة أكبر تجمع من نوعه في الفيوم، حيث سيوفر المئات من الوجبات المجانية للصائمين.



وتحرص مؤسسة الجارحي على تقديم تجربة إفطار استثنائية، مع توفير أجواء رمضانية مليئة بالروحانية والمشاركة، وهو ما يعكس التزام المؤسسة بدعم الأنشطة المجتمعية التي تُسهم في تحسين مستوى الحياة للمواطنين.



تجهيزات فطار الفيوم



إفطار الفيوم



فطار الفيوم اليوم





جانب من إفطار الفيوم