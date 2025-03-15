شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح التليفزيون يستعد لحفل ياسين التهامى بحضور وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسرح التليفزيون في ماسبيرو لحفل الشيخ ياسين التهامي، والذي يقام التاسعة والنصف مساء اليوم السبت .

ومن المقرر حضور نخبة من الشخصيات العامة وأبناء ماسبيرو، وسوف يتضمن الحفل تلاوة للقارئ الشيخ أحمد نعينع، وتكريماً للشيخ ياسين التهامي من قبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وسوف يقدم الفنان سامح الصريطي كلمة ترحيب بالشيخ ياسين، ثم يقوم بتقديمه للسادة الحضور.

يذكر أن مسرح التليفزيون قد عاد للعمل الشهر الماضي بعد سنوات طويلة من إغلاقه، حيث شهد حفل إحياء الذكري الخمسين لكوكب الشرق وتكريم أسرة مسلسل أم كلثوم.