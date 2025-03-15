شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك فى مائدة مستديرة حول التنمية والان مع تفاصيل الخبر

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مائدة نقاشية حوار قضايا التنمية بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، بحضور السفير إبراهيم الخولي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون منظمات المجتمع المدنى، والدكتور مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.

وتناولت المائدة عرض لهيكل الاقتصاد المصري، مميزاته النسبية، وخارطة التحديات الاقتصادية الهيكلية والمالية والإنتاجية .

كما ألقى عدد من نواب التنسيقية كلمات تناولت محاور مختلفة، منهم النائب محمد فريد، حيث أكد على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وتناول النائب عماد خليل الحديث عن دور التنسيقية في المشهد السياسي المصري وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.

واستعرض طارق الخولي التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه مصر، وفرص التعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات.

وشارك العديد من أعضاء التنسيقية المشاركين في المائدة النقاشية بالعديد من المداخلات والأطروحات حول قضايا التنمية.

كما قام ممثل مؤسسة كونراد أديناور بعرض تعريفي حيث استعرض خلاله أهداف المؤسسة وأنشطتها في القضايا المتعددة في أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى أبرز جهود المؤسسة في مصر.

وخلال الجلسة، ناقش السفير إبراهيم الخولي الفرص المتاحة أمام الاقتصاد المصري، والخطوات المنجزة لدعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي في تحقيق التنمية المستدامة.

وضم وفد التنسيقية كلا من النائب عماد خليل والنائب طارق الخولي، عضوا مجلس النواب، النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية محمد سيف الله أبو النجا، إبراهيم رمضان، مريم طلعت السادات، محمد الصعيدي، مؤمن سليم، إسلام شبراوي، نورا عبدالستار، يوسف عمر الحسيني، مينا الجولي، شيماء الكومي، مصطفى حسنين، يوسف عماد، سلمى السرّتي، إسلام أبو سريع، زوسر تيتو .