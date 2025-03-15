شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مارس.. الأعلى للإعلام يعقد جلسة استماع لـ «إسلام صادق» والان مع تفاصيل الخبر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء المسئول عن إدارة الصفحة المسماة «إسلام صادق» عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة استماع أمام لجنة الشكاوى، يوم الإثنين 17 مارس 2025، لاستبيان ما أثير حول وجود مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس في بعض المعلومات والأخبار المنشورة.

جاء ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد، من قيام صفحة «إسلام صادق» عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بنشر معلومات غير مدققة.