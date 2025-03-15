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17 مارس.. الأعلى للإعلام يعقد جلسة استماع لـ «إسلام صادق»

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17 مارس.. الأعلى للإعلام يعقد جلسة استماع لـ «إسلام صادق»

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

السبت، 15 مارس 2025 02:46 م

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء المسئول عن إدارة الصفحة المسماة «إسلام صادق» عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة استماع أمام لجنة الشكاوى، يوم الإثنين 17 مارس 2025، لاستبيان ما أثير حول وجود مخالفات للضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس في بعض المعلومات والأخبار المنشورة.

جاء ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد، من قيام صفحة «إسلام صادق» عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بنشر معلومات غير مدققة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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