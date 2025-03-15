هجوم إسرائيلي يستهدف مقرا للجهاد الإسلامي في دمشق

القاهرة - كتب محمد نسيم - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 13 مارس 2025، غارة جوية استهدفت مبنى في منطقة مشروع دمر في محيط العاصمة السورية دمشق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الهجوم استهدف شخصية قيادية في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، وسط معلومات عن مقتل شخص على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف استهدف مقرًا تابعًا لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في دمشق، دون تأكيد رسمي من الجانب السوري حول طبيعة الموقع المستهدف.

وأفاد المرصد بأن الهجوم نُفّذ بصاروخين، ما أدى إلى دمار جزئي واحتراق المبنى المستهدف والمباني المحيطة، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لمحاولة إخماد النيران وإنقاذ العالقين.

وأقر وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالهجوم الإسرائيلي، وقال في بيان مقتضب، "لن يكون للإرهاب الإسلامي حصانة، لا في دمشق ولا في أي مكان آخر"، وفق تعبيره.

وأضاف "في أي موقع يُخطَّط فيه لتنفيذ أنشطة ضد إسرائيل، سيجد الجولاني (في إشارة للرئيس السوري أحمد الشرع)، طائرات سلاح الجو تحلق فوقه وتستهدف مواقع الإرهاب".

وشدد كاتس على أن إسرائيل "لن تسمح لسورية بأن تتحول إلى تهديد" على أمنها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن طائراته الحربية استهدفت "مقرًا إرهابيًا" تابعًا لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، وفق ما جاء في بيان صدر عنه.

وادعى أن الموقع المستهدف كان يُستخدم "لتخطيط وإدارة عمليات" ضد إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال أنه "لن يسمح بتمركز المنظمات الإرهابية في سورية واستخدامها كمنصة لاستهداف إسرائيل"، متوعدًا بمواصلة استهداف الفصائل الفلسطينية "في أي مكان".

المصدر : وكالات