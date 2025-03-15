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زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جنوب المكسيك

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واس- مكسيكو سيتي 0 تبليغ

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جنوب المكسيك

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جنوب المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ولاية واهاكا جنوب المكسيك.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في تقرير لها اليوم أن الزلزال وقع بالقرب من بلدة سان ميغيل أتشيوتلا، على عمق 64 كيلومتراً.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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