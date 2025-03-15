شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يقيم حفل سحور جنوب الصعيد بمحافظة أسوان بحضور القنصل السوداني والان مع تفاصيل الخبر

نظمت أمانة حزب العدل بمحافظة أسوان سحور الأسرة الأسوانية السنوي بحضور رئيس الحزب النائب عبد المنعم إمام ولفيف من قيادات المجتمع الأسواني بمدينة أسوان.

وشهد حفل السحور حضور عددا من الشخصيات البارزة من بينهم الدكتور لؤي نصرت، رئيس جامعة أسوان، والسفير عبدالقادر عبدالله محمد القنصل العام لجمهورية السودان بمحافظات جنوب مصر بأسوان، والنائب خالد العوني عضو مجلس الشيوخ والقص أرميا ممثلًا عن مطران أسوان للأقباط الأرثوذكس الأنبا بيشوي والأب أمجد عزت راعي كنيسة الكاثوليك بأسوان وفضيلة الشيخ عبدالستار الأزهري وكيل وزارة الأوقاف بالكرور،و العميد علاء رماح، نائب المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات للوجه القبلى.

كما شارك عددا من قيادات الأحزاب السياسية بمحافظة أسوان من بينهم الدكتور أشرف مكاوي أمين حزب المصري الديمقراطي بأسوان، واللواء محمد عبد الجليل أمين حزب مصر الحديثة بأسوان، ومحمد منصور أمين حزب الأحرار الدستوريين بأسوان، والنائب عامر الحناوي عضو مجلس النواب السابق عن مركز دراو بأسوان.

وحضر الفعالية عددا من قيادات حزب العدل بالمحافظة من بينهم أحمد عبد الوهاب أمين أمانة حزب العدل بأسوان والكاتب إبراهيم العجمي نائب أمين الأمانة وعضو الهيئة العليا لحزب العدل ومحمود الملا أمين التنظيم الحزب بمحافظة أسوان و وائل السيد عضو الهيئة العليا لحزب العدل بأسوان.

تخلل السحور استعراض لأبرز إنجازات أمانة حزب العدل بأسوان خلال السنوات الماضية، والتي شملت أنشطة اجتماعية وثقافية وسياسية وتنموية، كما تم التطرق إلى طموحات الحزب المستقبلية لتعزيز دوره في دعم المجتمع المحلي والمشاركة الفعالة في تعزيز التنمية المستدامة بالمحافظة.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص حزب العدل على تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع من مختلف طوائفة والتأكيد على دوره في ترسيخ قيم التعاون والعمل المشترك لخدمة أبناء محافظة أسوان.

خلال السحور الرمضان

رئيس حزب العدل