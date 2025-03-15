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الأمم المتحدة تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية حقيقية في سوريا

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الأمم المتحدة تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية حقيقية في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد)

قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، جير بيدرسن، أمس، إن الوقت قد حان لتشكيل «حكومة انتقالية حقيقية وموثوق بها ولا تقصي أحداً»، وذلك بعد إحاطته علماً بالإعلان الدستوري الصادر عن السلطات السورية.
وجاء في بيان، أن «بيدرسن يأمل في أن يدفع هذا الإعلان سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة».
وفي سياق آخر، ندد مجلس الأمن الدولي بالاشتباكات التي حديث قبل أسبوع في غرب سوريا، مطالباً السلطات بحماية جميع السوريين من دون تمييز.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس، سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن، إن «المجلس يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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