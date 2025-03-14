شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عفت السادات: الشعب المصرى حسم معركة الوعى ضد الإخوان لصالحه والان مع تفاصيل الخبر

هاجم النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، سياسة الشائعات والأكاذيب التي تنتهجها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن هذه المحاولات اليائسة لم تعد تنطلي على الشعب المصري الذي حسم معركة الوعي لصالحه.

وأكد "السادات" أن جماعة الإخوان تستخدم أساليب مبتذلة ومتكررة لبث الفتنة وزعزعة الاستقرار، لكنها تصطدم دائمًا بوعي الشعب المصري وإدراكه الكامل لحقيقة مخططات هذه الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن الشعب لم يعد يصدق هذه الأكاذيب التي تهدف إلى تشويه صورة الدولة وإحباط جهودها التنموية.

وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية في جميع المجالات، وأن هذه الشائعات لن تثنيها عن مواصلة مسيرة البناء والتقدم، داعيا المواطنين إلى التصدي لهذه المحاولات الفاشلة وعدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من أكاذيب.

واختتم السادات تصريحه بالتأكيد على أن الشعب المصري قادر على حماية مكتسباته وإفشال أي محاولات لتقويض أمنه واستقراره، مؤكدا أن مصر ستظل قلعة منيعة في وجه كل من يحاول النيل من وحدتها وتقدمها.