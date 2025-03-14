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مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 3000 وجبة غذائية ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي

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  • مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 3000 وجبة غذائية ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي 1/3
  • مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 3000 وجبة غذائية ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي 2/3
  • مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 3000 وجبة غذائية ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الجمعة، 14 مارس 2025 09:45 م

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز التكافل الاجتماعي وتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتنفيذ حملة تبرع غذائي موسعة، شملت توزيع 2500 وجبة جاهزة على المستفيدين في مقابر دمنهور والزائرين من المغتربين بمحافظة البحيرة – ميدان المحطة، بالإضافة إلى 500 وجبة غذائية لصالح مؤسسة بدور الخير بمحافظتي الشرقية والبحيرة.

كما خصصت المؤسسة جزءًا من التوزيع لدعم عمال الصحة بمحافظة البحيرة، في لفتة إنسانية تهدف إلى تقدير جهودهم وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك ضمن التزام المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

تأتي هذه المبادرات في إطار التعاون المستمر بين مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يسعى إلى توحيد الجهود وتعظيم أثر المبادرات الخيرية والتنموية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وفاعلية.

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الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية

 

 

 

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توزيع الوجبات

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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