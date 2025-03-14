شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب أممي باتفاق ترسيم الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان والان نبدء بالتفاصيل

اتفاق ترسيم الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، عن ترحيبه بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان.وعبر الأمين العام في بيان عن خالص التهاني لحكومتي طاجيكستان وقرغيزستان وشعبيهما على توقيع الاتفاق.وأشار إلى تطلعاته في عملية بناء مستدام بين البلدين، نحو تعزيز الثقة المتبادلة وعلاقات حسن الجوار ومستقبل سلمي لشعبيهما والمنطقة الأوسع.

كانت أعلنت قرغيزستان وطاجيكستان استئناف الرحلات الجوية وفتح الحدود بينهما المغلقة منذ 4 سنوات.

قيرغيزستان وطاجيكستان

ويأتي هذا بموجب اتفاق وقعه رئيسا البلدين اليوم الجمعة، خلال زيارة رئيس طاجيكستان إلى بشكيك.

كانت بدأت المفاوضات بشأن ترسيم حدودها في ديسمبر 2002، ويبلغ طولها بين قرغيزستان وطاجيكستان نحو 980 كيلومترا.