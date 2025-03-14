شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى.. آلاف الكراتين تجوب المحافظات لدعم الأولى بالرعاية خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يكثف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي جهوده في تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات المصرية خلال شهر رمضان المبارك استكمالا لدوره الملحوظ في مد يد العون للأولى بالرعاية، وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه على مدار العام وخاصة في المناسبات والأعياد نجد انتشارا واسعا لأعضاء التحالف الوطنى يتسابقون على تقديم المزيد من الدعم والأنشطة الخيرية المختلفة، ولعل أبرزها خلال الشهر الكريم توزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية التي تجوب المحافظات وصول لباب منزل الأكثر استحقاقا.

لعل آخر الأنشطة الغذائية ما قامت به جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى بتوزيع كراتين المواد الغذائية في محافظات أسوان والمنيا وقنا والدقهلية، حيث تم توزيع 3100 كرتونة في أسوان من جميع مراكز المحافظة، كما تم توزيع 3000 كرتونة في محافظة المنيا استفاد منها 3000 أسرة في مختلف مراكز المحافظة، و3050 كرتونة في محافظة قنا استفاد منها 3050 أسرة في قرى مركز نجع حمادي، وفي محافظة الدقهلية، تم توزيع 3200 كرتونة استفاد منها 3200 أسرة في قرى الغرقة وشنشا وميت فضالة وأبوداود وميت أبو الحسين وشنفاس.

ويواصل أعضاء التحالف الوطنى توصيل كراتين المواد الغذائية حتى باب المنزل للأسر الأكثر استحقاقا بمناسبة شهر رمضان الكريم في كافة المحافظات.