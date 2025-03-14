شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا: جماعة الإخوان تروج للشائعات لخدمة أجندات خارجية والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصري، انتقادات حادة لجماعة الإخوان الإرهابية، متهمًا إياها بالتورط في الترويج للشائعات المغرضة ضد الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه الجماعة تعمل كأداة لتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار مصر.

وأكد "أبو العلا" خلال تصريحاته لـ ”الخليج 365” أن الشائعات التي تطلقها جماعة الإخوان عبر منصاتها الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا جزء من مخطط مدروس لخدمة أعداء الأمة، مشيرًا إلى أن هذه الجماعة لم تتعظ من فشلها الذريع في النيل من وحدة الشعب المصري وتماسكه.

وأضاف رئيس الحزب الناصري، أن الإخوان يستغلون كل فرصة لبث السموم في نفوس المصريين، محاولين تشويه صورة الدولة وإحباط جهودها التنموية، لكنهم ينسون أن الشعب المصري قد أصبح أكثر وعيًا بحيلهم وأكثر إصرارًا على دعم قيادته في مواجهة التحديات.

واختتم أبو العلا تصريحاته بتأكيد أن مصر لن تسمح لأي قوى إرهابية أو خارجية بالعبث بأمنها واستقرارها، داعيًا المواطنين إلى التصدي لهذه الشائعات وعدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من أكاذيب تخدم أعداء الوطن.