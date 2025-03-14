شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام سويلم: أعمال الشركة المتحدة تعكس صورة مشرفة عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، بالأعمال الدرامية المتميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنها تعكس صورة مشرفة عن مصر وتعمق الوعي لدى المصريين، وتؤدي الرسالة التي ينبغي أن تقدمها وسائل الإعلام في أفضل حال.

وأكد "سويلم" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن الأعمال الدرامية التي تعرض على الشاشات خلال الشهر الكريم تتميز بجودة الإنتاج وعمق المحتوى، مما يجعلها تسهم في تعزيز القيم الإيجابية وطرح القضايا المجتمعية بمنهجية واقعية وهادفة، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تقدم صورة حقيقية عن المجتمع المصري وتسلط الضوء على إنجازات الدولة في مختلف المجالات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الشركة المتحدة نجحت في تقديم أعمال درامية تواكب تطلعات الجمهور وتلبي احتياجاته الفنية والثقافية، مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في صناعة الدراما العربية.

واختتم سويلم تصريحه بتوجيه الشكر لجميع العاملين في الشركة المتحدة على جهودهم المتميزة، داعيًا إلى مزيد من الدعم لهذه الأعمال التي تسهم في تعزيز الصورة الذهنية لمصر وتعميق الوعي المجتمعي، مؤكدًا أن الدراما المصرية ستظل رائدة في المنطقة بفضل إبداعاتها وقدرتها على التأثير الإيجابي في المشاهدين.



