شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: شائعات الإخوان محاولة فاشلة لبث اليأس فى نفوس المصريين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن الشائعات التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية ما هي إلا محاولة يائسة وفاشلة لبث اليأس في نفوس المصريين، مشيرًا إلى أن هذه الجماعة لم ولن تتعظ من فشلها المتكرر في النيل من إرادة الشعب المصري وتماسكه.

وأضاف "مطر" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن الشائعات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الموالية للإخوان تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة، لكنها تصطدم دائمًا بحصانة الشعب المصري ووعيه الكامل بمخططات هذه الجماعة الإرهابية.

وأشار رئيس حزب إرادة جيل إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية في جميع المجالات، وأن هذه الشائعات لن تثنيها عن مواصلة مسيرة البناء والتقدم، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب والتركيز على دعم جهود الدولة في مواجهة التحديات.

واختتم مطر تصريحاته بالتأكيد على أن جماعة الإخوان لن تعود إلى الساحة السياسية مرة أخرى، وأن الشعب المصري قادر على حماية مكتسباته وإفشال أي محاولات لتقويض أمنه واستقراره.