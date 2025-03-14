شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يحصد أهم جوائز القطاع المجتمعى بالمنتدى السنوى للمسؤولية المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

حصد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واحدة من أهم الجوائز في القطاع المجتمعي، حيث تم تكريمه بجائزة "أثر" المرموقة، المقدمة من المنتدى السنوي للمسؤولية المجتمعية للشركات - Egypt CSR Forum، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة.

وتُعد "جائزة أثر" من أرفع الجوائز التي تُمنح تقديرًا لأفضل الممارسات المؤسسية في مجالات التنمية المستدامة، الابتكار، والمسؤولية المجتمعية، حيث تُكرّم الشخصيات والكيانات التي أحدثت تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا في مسيرة التنمية بمصر. كما أن المؤسسة القائمة على الجائزة لها سجل حافل يمتد لأكثر من 10 سنوات في تكريم الجهود المتميزة في هذا المجال.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لدور التحالف الوطني الرائد في ترسيخ مفاهيم الاستدامة، ودعم التنمية الشاملة، وتعزيز العمل المجتمعي في مصر.

وقد أعربت قيادات التحالف الوطني عن بالغ اعتزازها بهذا التقدير، مؤكدين أن الجائزة تمثل حافزًا قويًا لمواصلة الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما أكدوا أن الإنجازات التي حققها التحالف تأتي بفضل التعاون الفعّال بين مؤسساته الأعضاء، مما أسهم في تحقيق أثر إيجابي ملموس في مختلف المجالات التنموية.

والفائزون بجائزة "أثر" لأفضل الممارسات في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة" ونائب رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي و النائب محمد الجارحي المدير التنفيذي لمؤسسة "الجارحي" للتنمية المجتمعية وأمين صندوق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومحمود فؤاد نائب رئيس جمعية "الأورمان" وعضو المكتب التنفيذي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي و الدكتور محمد الرفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وليلى سالم عضو مجلس أمناء مؤسسة "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" للتنمية وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وييعد هذا التكريم شهادة على الجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف الوطني ومؤسساته الأعضاء، والتي انعكست في مبادرات حققت أثرًا حقيقيًا في تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

ويؤكد التحالف الوطني على مواصلة التزامه بتنفيذ المبادرات التنموية، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من مسؤوليته تجاه المجتمع المصري وتحقيق التنمية الشاملة.