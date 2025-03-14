شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يناقش أدوات التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق هذا الأسبوع طلب مناقشة مقدم من النائبة هند جوزيف وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.

وقالت النائبة فى طلب المناقشة إن الدولة قامت على مدار الأعوام السابقة بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم وكان لها أثر على كافة المستويات، وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الاولى بالرعاية مضيفة أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما ان هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.

وأضافت أنه فى ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى أن يكون هناك إعاده تقييم لمبالغ التعويضات التي يتم صرفها فى حالة الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة، لذلك فلا بد من تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.