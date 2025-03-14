حياة كريمة توزع صناديق الحماية الاجتماعية ووجبات الإفطار فى أحياء الإسكندرية

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تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كان فرق العمل بمؤسسة "حياة كريمة" في حي العجمي في نشاط مستمر، حيث كانوا يقومون بتحضير وترتيب صناديق الحماية الاجتماعية بهدف توزيعها على أهالي المنطقة.

وفي ذات الوقت، كان فريق المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية يعمل بشكل متواصل داخل مطبخهم، لتحضير وجبات الإفطار بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين من مؤسسة حياة كريمة في حي غرب الإسكندرية.

أما في منطقة العامرية، فقد كان متطوعوا المنطقة في حالة تأهب منذ ساعات الفجر الأولى، حيث كانوا يسعون جاهدين لتوزيع صناديق الحماية الاجتماعية في الوقت المحدد، مع الحفاظ على الهدوء والنظام.

كذلك، في برج العرب، كان المتطوعون في تجهيز صناديق الحماية الاجتماعية للتوزيع، بعد أن شرفوا بحضور الإفطار السنوي لجامعة برج العرب التكنولوجية في اليوم السابق.

ولم تقتصر الجهود على هذه المناطق فقط، فقد كانت فرق العمل في شرق الإسكندرية والجمرك بين توزيع وتخزين صناديق الحماية الاجتماعية لضمان وصولها إلى أصحابها في أقرب وقت ممكن.

تتضافر هذه الجهود الميدانية من قبل الفرق التطوعية في مختلف المناطق لتقديم الدعم للأهالي وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم في شهر رمضان المبارك.





حياة كريمة توزع صناديق الحماية الاجتماعية ووجبات الإفطار في مختلف أحياء الإسكندرية



حياة كريمة توزع صناديق الحماية الاجتماعية ووجبات الإفطار في مختلف أحياء الإسكندرية