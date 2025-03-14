القضاء على 41 إرهابيًا جنوب الصومال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قضى الجيش الصومالي على 41 إرهابيًا ينتمون إلى حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي، في محافظة شبيلي السفلى جنوب البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن الجيش الصومالي تمكّن بالإضافة إلى استهداف 41 إرهابيًا من تدمير مركبة كانت تقلّ مسلحين.

وكانت قوات الأمن في الصومال أعلنت أول أمس عن القضاء على قياديين اثنين من حركة “الشباب” الإرهابية في غارة جوية بمحافظة شبيلي السفلى أيضًا.

يذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد عناصر حركة “الشباب” الإرهابية، وتمكّنت في غضون أشهر من استعادة السيطرة على عدد من الخليج 365 في وسط وجنوب الصومال.

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