شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة تعكس الثقة باقتصاد مصر والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بموافقة صندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتعزز مناخ الاستثمار.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن هذه الموافقة تأتى فى إطار إصلاحات جوهرية تشمل تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الإنتاجية، ودعم القطاع الخاص، إلى جانب مرونة سعر الصرف التى تتيح توازنًا أكبر فى الأسواق، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات التضخم والاستثمار.

وأكد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن استمرار الدولة فى تنفيذ سياسات اقتصادية رشيدة سيساهم بشكل كبير فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير المزيد من فرص العمل.