شكرا لقرائتكم خبر عن النواب فى أسبوع.. المجلس يوافق على 3اتفاقيات دولية لتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

انتهى مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 261، التشريع الذي يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل.

وشملت المواد التي تمت الموافقة عليها، المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".

وأحال المجلس تقارير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها وتوصياتها بشأنها، وسكر رئيس المجلس الدكتور مصطفى مدبولي على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته، ودعما للاقتصاد الوطني، وتشجيعا للاستثمارات وافق المجلس على عدد 3 اتفاقيات دولية.

وهنأ رئيس مجلس النواب الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان التي تُجسد التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة في معركة استعادة الأرض والكرامة.

وفي ذكرى يوم الشهيد تقدم رئيس المجلس بتحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة دفاعاً عن أرض الوطن، وبمناسبة احتفال مصر باليوم العالمي للمرأة، ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة لكل امرأة مصرية، استطاعت أن تحصد ثمار الصمود على التحديات حتى أصبحت شريكاً كاملاً في صنع القرارات وتحقيق الإنجازات.

ورفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحـد الموافق 23 مارس 2025.



