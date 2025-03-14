ترتبط بتشجيعه أستون فيلا… الأمير ويليام يكشف عن الخرافات التي يؤمن بها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف الأمير ويليام اليوم الجمعة أنه من مشجعي فريق أستون فيلا المؤمنين بالخرافات، لدرجة أنه ينقل أطفاله من مكان إلى آخر في أنحاء منزله خلال المباريات، لتغيير حظ فريقه.

وأقر الأمير ويليام (42 عاما)، الابن البكر للملك تشارلز الثالث وولي عهد العرش البريطاني، أنه غالبا ما ينشر آراءه حول كرة القدم على منتديات المشجعين من دون الكشف عن هويته.

قال لصحيفة محلية: «إذا كنت في المنزل وحدي مع الأطفال، ربما لا أتناول جعة ما قبل المباراة، لكن لدي بعض الخرافات حول مكان جلوسي عندما أشاهدهم».

وتابع: «إذا لم يكن (وضعنا) جيدا، أبدأ بالدوران في المنزل وأضع الأطفال في أماكن مختلفة، على أمل أن يغير ذلك حظنا».

وفقا للشرق الأوسط: كان الأمير ويليام الأربعاء في ملعب فيلا بارك لمتابعة رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري يتأهلون إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على بروج البلجيكي 3-0، بعد فوزهم أيضا ذهابا 3-1.

قال إنه أصبح مشجعا لفريق مدينة برمنغهام، بعد أن كان يصطحبه أصدقاء العائلة إلى المباريات عندما كان أصغر سنا، «مع الصداقة بين المشجعين، الهتافات والغناء، شعرت بأني أنتمي إلى هذا المكان».

وتابع في حديثه بأن بروز الهواتف الذكية زاد من اهتمامه، «نشأت وأنا أتابع (تيليتكست) سيفاكس على التلفزيون أو الصفحات الأخيرة من الجرائد، وإذا لم تكن بين يديك آنذاك، تكون بعيدا عن كل ما هو جديد».

أردف: «أحب دخول المنتديات. قد أبقى هناك لوقت طويل. أستمع لباقي المشجعين وأعطيهم آرائي. غالبا ما أتفاعل معها، بالطبع. من الهام إجراء هذا النقاش».

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