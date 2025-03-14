قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 17 فلسطينيًا في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيًا اليوم، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين المعتقلين ثمانية من مدينة الخليل، بينهم أربعة أشقاء، تم اعتقالهم بعد مداهمة العديد من المنازل في المدينة، كما تركزت الاعتقالات في بيت لحم، ونابلس، وجنين، التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اجتياحها للشهر الثاني على التوالي.

وفي السياق ذاته، أقدم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على حرق منازل ومركبات فلسطينية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا قرية دوما جنوب مدينة نابلس، وأحرقوا ثلاثة منازل ومركبتين، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين، لافتة النظر إلى أن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة كفل حارس بسلفيت واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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