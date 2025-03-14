شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تشيد بموافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة: الحكومة أظهرت قدرتها على مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

أشادت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تبلغ 1.2 مليار دولار، مشددة على أن هذه الخطوة تعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الكبرى.

وأكدت عضو مجلس النواب خلال تصريحها لـ ”الخليج 365” أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق استقرار نسبي رغم العديد من الصدمات الخارجية التي مر بها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فقدان 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.

وأضافت أن الحكومة المصرية أظهرت قدرة كبيرة على مواجهة تلك التحديات من خلال التركيز على تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي يعكس صرف الشريحة الرابعة من القرض الدولي مدى التزام مصر بالإصلاحات وقدرتها على تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل فعال.