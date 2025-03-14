شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الشعب المصري أصبح محصنًا ضد أكاذيب الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم النائب محمد عواجة، عضو مجلس النواب، الشائعات والأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح محصنًا تمامًا ضد هذه المحاولات اليائسة، وأن مخططات الجماعة قد أثبتت فشلها الذريع.

وأكد عواجة أن جماعة الإخوان تستخدم أساليب مبتذلة ومتكررة لبث الفتنة وزعزعة الاستقرار، لكنها تصطدم دائمًا بوعي الشعب المصري وإدراكه الكامل لحقيقة مخططات هذه الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن الشعب لم يعد يصدق هذه الأكاذيب التي تهدف إلى تشويه صورة الدولة وإحباط جهودها التنموية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية في جميع المجالات، وأن هذه الشائعات لن تثنيها عن مواصلة مسيرة البناء والتقدم، داعيًا المواطنين إلى التصدي لهذه المحاولات الفاشلة وعدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من أكاذيب.

واختتم عواجة تصريحه بالتأكيد على أن الشعب المصري قادر على حماية مكتسباته وإفشال أي محاولات لتقويض أمنه واستقراره، مؤكدًا أن مصر ستظل قلعة منيعة في وجه كل من يحاول النيل من وحدتها وتقدمها.