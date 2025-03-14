شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "إعلام النواب": أعمال المتحدة الدرامية سفيرة مصر فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مصر دائما ما تحتل مكانة مميزة ومحورية على مستوى القوة الناعمة والتي تتمتع بتاريخ كبير لها في المنطقة، منوهة بأن المتحدة عززت الدور بالإنتاج القوي والمتنوع على مدار السنوات الماضية وصولا لدراما رمضان 2025.

وأشارت في تصريح ل" الخليج 365" أن اللهجة تعد عائق في بعض الأعمال العربية، بينما اللهجة المصرية سهلة ومتداولة، مشيرة إلى أن الأعمال الدرامية سفيرة لشعب مصر في المنطقة والعالم كله، ولها الدور في الترويج لصورة مصر والتعريف بقيم المجتمع المصري وهويته والمساهمة في تشكيل الوجدان سواء المصري أو العربي.

وأضافت أن الأعمال التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت أن تلعب دورا محوريا بما تتناوله من قضايا هامة ومتنوعة اجتماعية وتاريخية وثقافية وترفيهية، تتناسب مع قيم المجتمع المصري وتحترم عاداته وتقاليده، لافتة إلى أننا أمام تنويعة وتشكيلة تثري الحياة الدرامية وتسهم في بث الرسائل الهامة.