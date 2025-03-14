شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب اقتصادية مشتركة لمصر والعراق من التعاون النفطي..دراسة ترصد والان مع تفاصيل الخبر

أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رئيس لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتماشى مع رؤيتها الإستراتيجية في استغلال موقعها الجغرافي المتميز ومواردها والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها، منوها بأن مصر تحرص على إقامة علاقات متبادلة مع دول منتجة للطاقة، مثل العراق؛ لزيادة حجم التجارة البترولية والنفطية في المنطقة.

ومن خلال هذا التعاون، تسعى القاهرة وبغداد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة، بالنسبة للعراق، يعد هذا التعاون فرصة لزيادة صادراته النفطية إلى مصر وتحقيق دخل إضافي من خلال تسويق النفط الخام في أسواق جديدة، أما بالنسبة لمصر، فيمكنها الاستفادة من النفط العراقي لتلبية احتياجاتها المحلية المتزايدة للطاقة، كما يمكنها استغلال هذا التعاون لتعزيز قدرتها على تصدير المنتجات النفطية والغازية إلى أسواق أخرى، سواء في أوروبا أو أسواق الشرق الأوسط.

ونوهت الدراسة إلى أن مصر تعتمد على الاستيراد في توفير احتياجات السوق المحلية، وذلك مع تزايد استهلاك الوقود الأحفوري في مصر، وهو الأمر الذي يعرض الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط الخام والضغط على بند المصروفات في الموازنة، وعليه، اعتمدت مصر بشكل رئيس على استيراد احتياجاتها من المنتجات والمواد البترولية، حيث بلغت نسبة هذا الاستيراد من إجمالي الطلب المحلي نحو 10% عام 2004، وارتفعت النسبة إلى أكثر من حوالي 40% مع زيادة معدل الاستهلاك المحلي في 2024.

في هذا الإطار، تقوم مصر حاليًا بمباحثات مع الحكومة العراقية بشأن نقل النفط العراقي إلى مصر، وهي خطوة من شأنها أن تعزز التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك.

كما أن التعاون بين مصر والعراق في هذا المجال يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تعزيز مفهوم أمن الطاقة في كلا البلدين؛ إذ إن تعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز الطبيعي قد يسهم في تحسين أسواق العمل وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المتعلقة بالنفط والغاز.

واعتبرت دراسة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن العلاقات النفطية بين مصر والعراق سوف تتطور بشكل غير مسبوق وعلى نحو قد يحقق للطرفين مكاسب اقتصادية مشتركة، حيث أن شراكة مصر مع بغداد تسمح بفتح آفاق ومسارات جديدة وآمنة وموثوقة للخام العراقي، إضافة إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية والاقتصادية مع القاهرة، في وقت تبتعد فيه الشركات الغربية عن السوق العراقية.

بينما قد يستفيد العراق من عدة جوانب تتمثل في ضخ وجذب الاستثمارات في مجالات مختلفة من مراحل إنتاج وتكرير النفط الخام. حيث تتوافر العديد من الفرص التطويرية في مجال الإنتاج النفطي واستثمارات الغاز الطبيعي وبحث واستغلال المناطق الاستكشافية.