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مع بعض التحفظات.. بوتين يؤيد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

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أ ف ب- موسكو 0 تبليغ

مع بعض التحفظات.. بوتين يؤيد وقف إطلاق النار في أوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن بلاده تؤيد الهدنة التي اقترحتها واشنطن في أوكرانيا، لكن هناك "خلافات دقيقة" و"أسئلة جدية" ما زالت عالقة.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي في الكرملين: "نحن نؤيدها، ولكن هناك بعض الخلافات الدقيقة"، متسائلا "كيف يمكننا ضمان عدم تكرار مثل هذا الوضع؟ كيف سيتم تنظيم عملية المراقبة؟ هذه أسئلة جدية".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى التحدث حول هذه الأمور مع شركائنا الأميركيين، وربما الاتصال بالرئيس دونالد ترامب".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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