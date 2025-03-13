شكرا لقرائتكم خبر عن مع بعض التحفظات.. بوتين يؤيد وقف إطلاق النار في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن بلاده تؤيد الهدنة التي اقترحتها واشنطن في أوكرانيا، لكن هناك "خلافات دقيقة" و"أسئلة جدية" ما زالت عالقة.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي في الكرملين: "نحن نؤيدها، ولكن هناك بعض الخلافات الدقيقة"، متسائلا "كيف يمكننا ضمان عدم تكرار مثل هذا الوضع؟ كيف سيتم تنظيم عملية المراقبة؟ هذه أسئلة جدية".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى التحدث حول هذه الأمور مع شركائنا الأميركيين، وربما الاتصال بالرئيس دونالد ترامب".

