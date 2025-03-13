شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تشكو أمريكا في منظمة التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

الرسوم الجمركية

حماية صناعة الصلب

مشاورات حل النزاع

الدمام - شريف احمد - رفعت كندا إلى منظمة التجارة العالمية شكوى بحق الولايات المتحدة على خلفية فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، بحسب ما أفادت المنظمة الخميس.وأوردت منظمة التجارة: "تزعم كندا بأن الاجراءات التي تلغي إعفاءها من الرسوم الإضافية على بعض منتجات الصلب والألومنيوم، وتزيد من الرسوم على منتجات الألومنيوم، والتي بدأ تنفيذها في 12 مارس، تناقض التزامات الولايات المتحدة".وهذه الرسوم الباهظة التي دخلت حيّز التنفيذ الأربعاء لم تتضمّن أيّ استثناءات على الرغم من جهود الدول لتجنبها.وأضافت منظمة التجارة العالمية أنّ "كندا طلبت منها إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على بعض منتجات الصلب والألومنيوم الكندية".وتُعدّ كندا المورّد الرئيسي للصلب إلى الولايات المتحدة، تليها البرازيل ثم الاتحاد الأوروبي.وتستورد الولايات المتحدة حوالي نصف الصلب والألومنيوم المستخدم في البلاد في صناعة منتجات متنوعة، من السيارات والطائرات إلى علب المشروبات الغازية.ويهدف ترامب إلى حماية صناعة الصلب الأمريكية المتدهورة في ظلّ مواجهتها منافسة متزايدة، لا سيّما من آسيا.ويُشكّل طلب كندا إجراء مشاورات بداية رسمية لنزاع في منظمة التجارة التي تتخذ في جنيف مقرّا لها.وتتيح المشاورات للأطراف فرصة لمناقشة المسألة وإيجاد حلّ مُرض دون اللجوء إلى التقاضي.وبعد 60 يوما، إذا فشلت المشاورات في حل النزاع، يجوز للمشتكي طلب الفصل من قِبَل لجنة.وقدّمت كندا شكوى منفصلة إلى منظمة التجارة العالمية في 4 مارس بشأن إجراءات جمركية اتّخذها ترامب سابقا.وبعيد عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، فرض ترامب رسوما جمركية شاملة بنسبة 25% على الواردات من شريكي بلاده التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك، متهما إياهما بالفشل في وقف الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، لكنّ الرئيس الجمهوري عاد وجمّد فرض هذه الرسوم.